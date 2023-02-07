Kahramanmaraş’a giden yollarda trafik yoğunluğu: Yardım araçları yolda kaldı

Ankara-Kayseri-Kahramanmaraş yolunda çok sayıda sivil araç bulunması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor, yardım araçları deprem bölgesine ulaşamıyor. Görevliler, "Vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Lütfen yola çıkmasınlar" uyarısında bulunuyor.

Mert ÖZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş’a giden yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Çok sayıda sivil aracın da yolda bulunması nedeniyle deprem bölgesine ulaşmaya çalışan ekipler zorluk yaşıyor.

Ankara’dan deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş’a yola çıkan 45 kişilik AFAD ekibi Kırşehir-Kayseri yolunda trafikle karşılaşınca uzun süre yolda beklemek zorunda kaldı. Yolda ambulans ve yardım araçlarının trafikte bir süre ilerleyemediği belirtildi. Trafiğin ara ara açıldığı ve bazı noktalarda tekrar yoğunlaştığı bildirildi.

GÖREVLİLERDEN ÇAĞRI

Görevliler, sivil araçların yola çıkmayarak trafiği aksatmamasını istiyor.

SÖZCÜ’ye ulaşan AFAD görevlisi , “Ankara – AFAD ekibi olarak Maraş’a intikal etmek üzere yola çıktık ancak yol çok yoğun. Trafik kazası olmuş. Yardım araçları da gidemiyor. Sivil araçlar çıkmış olması sebebiyle yardım araçları gidemiyor. Yanımızda yol aracı ama önümüzde trafik var. Vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Lütfen yola çıkmasınlar” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

İlginizi Çekebilir Depremde zamana karşı yarış! Umutlandıran haberler de geliyor