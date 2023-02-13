Kahramanmaraş’ta 4.8’lik deprem (Son depremler)

Kahramanmaraş Göksun'da saat 22.20'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Geçen hafta pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, Kahramanmaraş’ın da aralarında olduğu 10 kentte büyük hasara yol açtı.

Göksun ilçesinde saat 22.20’de yerin 6 kilometre derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.

Depremin 4.8 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.

KANDİLLİ: DEPREM 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi de depremin 4.9 büyüklüğünde ve yerin 5.5 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

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AFAD SON DEPREMLER

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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