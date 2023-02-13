Abone Ol

Kahramanmaraş’ta 4.8’lik deprem (Son depremler)

Kahramanmaraş Göksun'da saat 22.20'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 22:35 - 13 Şubat 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kahramanmaraş’ta 4.8’lik deprem (Son depremler)

Geçen hafta pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, Kahramanmaraş’ın da aralarında olduğu 10 kentte büyük hasara yol açtı.

Göksun ilçesinde saat 22.20’de yerin 6 kilometre derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.

Depremin 4.8 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.

KANDİLLİ: DEPREM 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi de depremin 4.9 büyüklüğünde ve yerin 5.5 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Depremlerde 18 gazeteci hayatını kaybettiİlginizi ÇekebilirDepremlerde 18 gazeteci hayatını kaybetti

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam