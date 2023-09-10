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Kahramanmaraş’ta elektrik akımına kapılan güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, elektrik akımına kapılarak yaralanan güvenlik korucusu Mehmet Bozokul (53), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kahramanmaraş’ta elektrik akımına kapılan güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta  Kadıoğluçiftliği Mahallesi’nde dalgıç pompasının temizliğini yapmak için sulama kanalına giren Bozokul, elektrik tellerinin suyla temas etmesi üzerine akıma kapıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Bozokul’u Türkoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Güvenlik korucusu Bozokul, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bozokul’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

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