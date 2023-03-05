Kahramanmaraş’ta hasarlı binalar kontrollü yıkılıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı, kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.
6 Şubat’taki depremlerin ardından ağır hasar gören çok sayıda binadan Kahramanmaraş kent merkezi Haydar Bey Mahallesi Kurasu Bulvarı’ndaki iki bloktan oluşan Yeşilkent Sitesi’nin A bloku, ekiplerin iki saati aşkın çalışmaları sonucu kontrollü şekilde yıkıldı.
Polis ekiplerinin çevre güvenliğini almasının ardından gerçekleştirilen yıkımı, aparman sakinleri üzüntüyle izledi. (AA)