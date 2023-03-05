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Kahramanmaraş’ta hasarlı binalar kontrollü yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı, kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

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Kahramanmaraş’ta hasarlı binalar kontrollü yıkılıyor

6 Şubat’taki depremlerin ardından ağır hasar gören çok sayıda binadan Kahramanmaraş kent merkezi Haydar Bey Mahallesi Kurasu Bulvarı’ndaki iki bloktan oluşan Yeşilkent Sitesi’nin A bloku, ekiplerin iki saati aşkın çalışmaları sonucu kontrollü şekilde yıkıldı.

Polis ekiplerinin çevre güvenliğini almasının ardından gerçekleştirilen yıkımı, aparman sakinleri üzüntüyle izledi. (AA)

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Kahramanmaraş Polis
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