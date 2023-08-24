Kalp muayenesi olurken, kalbine yenik düştü
Kocaeli'nin Derince ilçesinde Yücel Demirbaş (66), kalp rahatsızlığı nedeniyle randevu aldığı hastanede muayene olurken kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Demirbaş, kurtarılamadı.
İşçi emeklisi Yücel Demirbaş, 2 gün önce kalp rahatsızlığı nedeniyle randevu alıp Kocaeli Şehir Hastanesi'ne gitti.
Demirbaş, hastanede muayene olurken kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Demirbaş, dün gece hayatını kaybetti.
3 çocuk babası Yücel Demirbaş, bugün Derince Merkez Camisi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Derince Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)