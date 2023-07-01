Kamyon alev aldı 1500 tavuk öldü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir sırasında alev alan kamyondaki 1500 tavuk öldü.
Denizli’den İzmir yönüne giden canlı tavuk yüklü N.T (49) yönetimindeki kamyon, saat 05.30 sıralarında Alaşehir-Sarıgöl kara yolu Çataltepe mevkisinde lastiklerinden alev aldı.
Alveler kısa sürede tüm dorseyi sardı. Yangını fark eden sürücü, kamyonu yol kenarına çekip, dorseyi ayırdı. İhbar sonrası gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangın sonucu 1500 tavuk öldü, dorse de kullanılmaz hale geldi. (DHA)