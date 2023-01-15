Kamyondan düşen Enes hayatını kaybetti
Bilecik'te tomruk yüklendiği sırada kamyonun kasasından düşen 21 yaşındaki Enes Ekşi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde, Osmaneli ilçesinde bulunan bir tomruk deposunda meydana geldi. Enes Ekşi, kamyonun kasasına tomruk yüklendiği sırada kasadan düştü. Ekşi’nin yaralandığını görenler 112’ye haber verdi.
Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan Enes Ekşi, Sakarya Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)