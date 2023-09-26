Kamyonet kasasından 38 kaçak göçmen çıktı
İstanbul’da denetim yapan polis ekipleri kapalı kasa bir kamyoneti durdurdu. Kasa kapağı açılınca polisler bile şaşkına döndü. Araçta 13’ü çocuk toplam 38 kaçak göçmen yakalandı. Kamyonetin sürücüsü tutuklandı.
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, kapalı kasa bir kamyonet şüpheli olarak değerlendirildi. Araç 50.Yıl Mahallesinde durduruldu. Ekipler kamyon kasasının kapağını açınca gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Kasada aralarında çocukların da olduğu yabancı uyruklu kişiler olduğu görüldü.
38 KAÇAK GÖÇMEN
Polis ekipleri yabancı uyruklu 13'ü çocuk 38 kişiyi muhafaza altına aldı. Araç sürücüsü T.A. olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin ifadesinde, para karşılığında tanımadıkları kişilerle anlaştıkları ve Yunanistan üzerinden Almanya'ya geçmek istediklerini belirttikleri öğrenildi.
İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ
Yabancılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi geri gönderme merkezine teslim edildi. Sürücü T.A. ise “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan adliyeye sevk edildi. T.A. tutuklandı.