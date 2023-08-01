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Kamyonet uçuruma uçtu: 1 ölü 7 yaralı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

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Kamyonet uçuruma uçtu: 1 ölü 7 yaralı

Giresun’da Umutbükü köyünün Çöğürcü mevkisinde Mustafa Mihmat yönetimindeki 28 AB 439 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Güllü Mihmat’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü ile İsmail, Emin, Burhan, İbrahim, Muhammet Ali ve Çakır Mihmat, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. (AA)

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