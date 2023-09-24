Kamyonete arkadan çarpan araçta can pazarı: 2 ölü
Elazığ-Bingöl karayolunda bir otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Elazığ-Bingöl kara yolu, Çoban Çeşmesi mevkisinde gerçekleşti. Bingöl istikametine seyreden Medeni Coşkun (46) idaresindeki 23 KB 301 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden Resul Çiğci (34) idaresindeki 34 KZ 0063 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiler. Sürücülerin cenazeleri otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)