Kamyonetle ambulans çarpıştı: 5 yaralı
Elazığ'da kamyonet ile hastası bulunan ambulansın çarpıştığı kazada 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı.
Cahit Dalokay Bulvarı’nda sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 23 BB 112 plakalı ambulans ile 23 EU 612 plakalı kamyonet çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrilirken, ambulanstaki 3 sağlık görevlisi ile taşıdığı hasta ve kamyonet sürücüsü yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)