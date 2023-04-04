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Kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi.

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Kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

Akhisar-Gördes yolunda, İsmail Yüksel’in kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Y.A. idaresindeki kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü İsmail Yüksel ile yanında yolcu olan eniştesi Halil İbrahim Yüksel’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kamyon sürücüsü Y.A. ise kazayı yara almadan atlattı. Jandarma, kamyon sürücüsü Y.A’yı gözaltına aldı. (AA)

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