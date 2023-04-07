Kamyonunun dorsesinden düşerek öldü

Bolu'da, kendi kullandığı kamyonun silobas dorsesinin üstüne kontrol için çıkan Recep Çınarlı (59) dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Vakıfgeçitören köyü mevkisinde meydana geldi. Bir fabrikada kamyon şoförü olarak çalışan Recep Çınarlı, kendi kullandığı kamyonun silobas dorsesini kontrol etmek için üzerine çıktı. Ancak bu sırada dengesini kaybeden Çınarlı, yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Recep Çınarlı, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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