Abone Ol

Kanala düşen araçta cesedi bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen hafif ticari araçta, sürücü Yüksel Soydal'ın cesedi bulundu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kanala düşen araçta cesedi bulundu

Çotlu Mahallesi’ndeki sulama kanalının kenarından geçenler, sabah saatlerinde ters dönen hafif ticari aracı görünce ihbarda bulundu.

Ekipler, araç içinde birilerinin olabileceğini değerlendirip, çalışma başlattı. Sulama kanalındaki aracı çıkartan ekipler, içinde cesetle karşılaştı. İncelemede, hayatını kaybeden kişinin sürücü Yüksel Soydal olduğu belirlendi. Cenaze, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza olduğu düşünülen olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar varİlginizi Çekebilirİşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam