Kanalda bulundu: Darp edilmiş ve boğularak ölmüş
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, sulama kanalında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Cesette darp izleri tespit edildi.
İddiaya göre, Şeyh Çoban Mahallesi’nde bulunan DSİ’ye ait sulama kanalında hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, hareketsiz kişinin öldüğünü belirledi.
Sudan çıkarılan cesedin Enver Keskinbıçak’a (27) ait olduğu tespit edildi. Keskinbıçak’ın vücudunda darp izleri bulunduğu ve boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.
Keskinbıçak’ın cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dövüldükten sonra kanala atıldığı düşünülen Keskinbıçak’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)