Abone Ol

Kapıköy Gümrük Kapısı’nda 7 kilo metamfetamin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Van Kapıköy Gümrük Kapısı'na, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen aracın ön tarafındaki gizli bölmede 7 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kapıköy Gümrük Kapısı’nda 7 kilo metamfetamin ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yabancı uyruklu sürücü yönetimindeki araç, risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında riskli görülerek X-ray cihazına sevk edildi.

Yapılan taramada, aracın ön bölümünün iç kısmında şüpheli yoğunluk görüldü. Videoskop cihazıyla yapılan incelemede, bölgeye paketler yerleştirildiği belirlendi.

Aracın direksiyon ve torpido kısmı sökülerek ulaşılan gizli bölmede, 16 paket içinde 7 kilo metamfetamin ele geçirildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. (DHA)

Otomobilin yakıt deposunda 25 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildiİlginizi ÇekebilirOtomobilin yakıt deposunda 25 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam