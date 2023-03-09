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Kapsüller halindeki bir kilogram eroini yutmuşlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda, kapsüller halindeki bir kilogram eroini yuttukları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

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Kapsüller halindeki bir kilogram eroini yutmuşlar

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 4 Mart’ta ilçede temin ettikleri eroini kapsüller haline getirip yutarak İstanbul’a götürmek isteyenlerin olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda 4 bin lira, 2 cep telefonu ve 1 kilogram eroin ele geçirdi. (AA)

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