Kapsüller halindeki bir kilogram eroini yutmuşlar
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda, kapsüller halindeki bir kilogram eroini yuttukları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda 4 Mart’ta ilçede temin ettikleri eroini kapsüller haline getirip yutarak İstanbul’a götürmek isteyenlerin olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonda 4 bin lira, 2 cep telefonu ve 1 kilogram eroin ele geçirdi. (AA)