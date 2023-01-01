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Karabük’te 7 köpeğin çöplükte ölü bulunmasına inceleme

Karabük'teki eski çöplükte 7 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin jandarma ve belediye ekiplerince inceleme başlatıldı.

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Karabük’te 7 köpeğin çöplükte ölü bulunmasına inceleme

Eski Karabük çöplüğü mevkisinde çok sayıda köpek ölüsü gören vatandaşlar, durumu jandarma ve belediyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 7 köpeğin öldüğünü belirledi.

Hayvanların yaklaşık 15 gün önce silahla vurularak ya da zehirlenerek öldürüldüğünü değerlendiren ekipler, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Köpekler, daha sonra belediye ekiplerince gömüldü. (AA)

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Karabük köpek
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