Karakolda ölüm; tanıklar için zorla getirilme kararı

Esenyurt Polis Merkezi'nde hayatını kaybeden Birol Yıldırım'ın (42) ölümüne ilişkin 12 sanığın yargılandığı davada mahkeme, dinlenmeyen tanıklar için zorla getirme kararı verdi.

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Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz 7 sanık, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki avukatı Hüseyin Tuzcu, “Sanıklar hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştır, hala görevlerine devam etmektedirler. Bir tane tutuklu vardı onu da sayın mahkemeniz serbest bırakmıştır. İlk olaydaki kafe sahibinin ve gerçekleşen olayın araştırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Maktul Birol Yıldırım’ın babası Adil Yıldırım, sanıklara karşı, “Ben huzurdaki tüm sanıklara tek bir şey sormak istiyorum. Benim oğlumun suçu neydi. Sadece bunu merak ediyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesi için zorla getirilme kararı vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede komiser yardımcısı şüpheli İsmail S. ile birlikte diğer şüpheliler İsmail G. Muhammet Ş., Muhammed K., Bilal K. ve Erdoğan K.’nin “Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek” ve “Kasten yaralama” suçlarından ayrı ayrı toplamda 3 yıl 8 aydan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Diğer 6 şüphelinin ise “Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfusu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama” suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. (DHA)