Karaköy’de caddede su baskını
İstanbul'da aralıklı yağan yağmur hayatı olumsuz etkilerken, bazı yollar göle döndü. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle su baskını yaşanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.
İstanbul’da tüm gün süren aralıklı yağmur akşam saatlerinde etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle Karaköy Kemeraltı Caddesi’nin bir bölümü göle döndü, Beşiktaş yönüne ilerleyen sürücüler zorluk yaşadı.
Yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte su çekilirken, trafik akışı da normale döndü. (DHA)