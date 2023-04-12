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Karaköy’de caddede su baskını

İstanbul'da aralıklı yağan yağmur hayatı olumsuz etkilerken, bazı yollar göle döndü. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle su baskını yaşanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

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Karaköy’de caddede su baskını

İstanbul’da tüm gün süren aralıklı yağmur akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle Karaköy Kemeraltı Caddesi’nin bir bölümü göle döndü, Beşiktaş yönüne ilerleyen sürücüler zorluk yaşadı.

Yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte su çekilirken, trafik akışı da normale döndü. (DHA)

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