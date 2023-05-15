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Karaman’da 13 gün önce kaybolan kadın bulundu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 13 gündür haber alınamayan kadın bulundu.

Yayınlanma: 22:28 - 15 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Karaman’da 13 gün önce kaybolan kadın bulundu

Güneyyurt beldesinde annesiyle yaşayan 52 yaşındaki Eşmi A, 3 Mayıs gecesi evden yalnız ayrıldı. Sabah kızının evde olmadığını fark eden anne Dursun A, akrabalarını ve komşularını aradı.

AHIRDA BULUNDU

Eşmi A’dan haber alamayan ailesi, emniyet güçlerine kayıp başvurusunda bulundu, televizyon programına katılarak kızlarının bulunmasını istedi.

Kayıp kadın, akşam saatlerinde çevredekiler tarafından beldede kullanılmayan ahırda bulundu.

Ermenek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)

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