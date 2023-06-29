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Karasu, Kocaali ve Kaynarca’da denize girmek yasaklandı

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde denize girmek yasaklandı.

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Karasu, Kocaali ve Kaynarca’da denize girmek yasaklandı

Sakarya’da olumsuz hava koşulları nedeniyle Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde tehlikeli olduğu gerekçesiyle denize girmek yasaklandı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle sahillere gelenler denize giremedi.

Plajlarda görevli cankurtaranlar, vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Denize giremeyen tatilciler ise sahilde yürüyüş yaptı. (DHA)

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