Kargo dağıtırken girdikleri evden altın çalan karı-koca, cep telefonu almış

Ankara'da, bir kargo firmasının aracı ile dağıtım yapan karı-koca, kargo dağıtımı yaptığı binada yer alan bir evden 214 bin TL değerinde altın çaldı. Polis tarafından yakalanan karı-kocanın bozdurdukları altınların parasının bir kısmı ile kendilerine cep telefonu aldığı belirlendi.

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Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde saat 12.00 sıralarında bir evden 1 adet kelepçe bileklik, 4 adet bilezik, 1 adet ucunda tam altın takılı zincir kolye ve 2 adet altın yüzük çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu, şüphelilerin olay yerine geldiği araç tespit edildi. Özel bir firmada kargo dağıtım amacıyla kullanılan aracın sahibinin B.S.B. isimli kadın olduğu ve bu araçla eşi D.B.’nin kargo dağıtımı yaptığı saptandı.

HIRSIZLIK YAPTIKLARI BİNADA KARGO DAĞITMIŞLAR

Polis ekipleri, şüphelilerin hırsızlık yapılan binada gün içinde kargo dağıttığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanıp gözaltına alınan karı-koca, hırsızlığı itiraf etti.

Şüphelilerin çaldıkları altınları 214 bin TL karşılığında kuyumcuya sattıkları, aldıkları paranın bir kısmını cep telefonu almak için kullandıkları belirlendi. Satın aldıkları cep telefonları ve kalan para polisler tarafından muhafaza altına alındı.

Karı-koca, Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)