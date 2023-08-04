Kaş Marina’da otel ve ticari alan projesine tepki

Antalya Kaş’taki marinaya ticari alanlar, otel-AVM ve SPA merkezi eklemek için imar planında değişiklik yapılmak isteniyor. Değişiklik planına tepki gösteren Kaş Çevre ve Kültür Derneği, Change.org’ta imza kampanyası başlattı.

İsmail AKIN

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Antalya'nın Kaş ilçesinde yat limanının genişletilmesi için imar planı değişikliği yapılmak isteniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sunulan imar planı değişikliyle, marinaya ek olarak ‘otel-AVM ve 2 yüzer iskele yapımı' gerçekleşecek. Değişiklik ile marinanın kara alanı 58 bin 499 metrekareden 64 bin 211 metrekareye çıkacak. 2 yüzer iskele yapımıyla beraber 487 tekne bağlamalı kapasiteli marinaya 122 tekne bağlama alanı daha eklenecek.

“DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL ETMEYE DAVET EDİYORUZ”

Kaş Marina'ya plan değişikliği ile otel-AVM ve SPA merkezi yapılmak istendiğini belirten Kaş Çevre ve Kültür Derneği plan değişikliğine karşı Change.org'ta imza kampanyası başlattı. Dernekten kampanya ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Denizi kirletecek, sit alanını tehdit edecek, trafik ve otopark sorununu artıracak, Kaş'ın kendine özgü doğa ile bütünleşik yerel-butik turizm ve alışveriş geleneğini bozacak, Kaş'ın esnafını ekonominin dışına itme tehlikesi taşıyan, kamu yararı bulunmayan otel-AVM rant projesine itiraz ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'ni, Kaş'ın denizini daha fazla kirletecek, tamamen bir inşaat ve rant projesi olan kaş yat limanı imar planı değişikliğini iptal etmeye davet ediyoruz. Kaş Yat Limanı imar planı değişikliği talep eden işletmeci firmanın hazırladığı Kaş Yat Limanına ‘otel-ticari alanlar ve spa ilavesi fikir projesi’ ile karasal alanın yüzde 5'i olan inşaat izni oranının yüzde 8'e çıkarılmasına, 4.5 metre olan kat yüksekliğinin 6.5 metreye çıkarılmasına, 2 bin 198.42 metrekare olan mendirek alanının karasal alan hesabına katılmasına, halen 3 bin 472 metrekare olan kapalı alanının 5 bin 49 metrekareye çıkarılmasına (1577 metrekare ilave inşaat), halen 487 tekne bağlama kapasitesine ilaveten 122 tekne kapasiteli yeni 2 yüzer iskele yapılmasına izni verilecektir.”

PROJE GERÇEKLEŞİRSE NELER OLACAK?

İşletmeci firmanın imar planı değişikliği talebi için sunduğu proje gerçekleşirse neler olacağı da şöyle dile getirildi:

“Deniz kirliliği sorunu artacaktır. Limana bağlı yatların mutfak ve lavabo suları doğrudan denize akmaktadır. Yat Limanı faaliyete geçtikten sadece birkaç yıl sonra yapılan ölçümlerde Kaş denizlerinde kirliliğin en yüksek olduğu 3 yerden biri olarak gösterilen Yat Limanının aradan geçen 10 yılda ne kadar kirlendiği çıplak gözle bile görülebilmektedir. Yat bağlama kapasitesi yüzde 25 oranında artırılmasıyla bu kirliliğin artacağı aşikârdır. Denize sıfır planlanan 6.5 metre yüksekliğe ulaşacak dükkanlar ve otel binaları, kıyının ve Kaş'ın siluetini bozacaktır. Yeni inşaatlar Yat Limanının genel görünümünde ve kullanımında sıkışıklık yaratacak, yeşil alanlarını azaltacaktır. Girişte 6 metre yüksekliğindeki duvarlar ve denize sıfır planlanan otel ve ticari yapılarla, deniz ile halk arasına bir duvar örülmüş olacak; halkın kıyı ile bağlantısı hem görsel ve hem de kullanım bakımından koparılmış olacaktır. Deniz dolgu alanları (şevler) bile denize sıfır dükkânların önüne asma iskele ile yol yapmak için kullanılacaktır. Yol için bile yer kalmayacaktır. Yat Limanlarının asli görevi denizciliğe hizmet vermektir; oysa bu planla tekne bakım ve tamiratının yapıldığı çekek alanı daraltılarak AVM mantığı ile yapılacak dükkânlara yer açılmaktadır. Mevcut durumda bile çekek yeri darlığı yaşanırken tekne bağlama kapasitesinin yüzde 25 artışıyla bu sorun iyice katlanacaktır. Projenin hayata geçmesi halinde mevcut araç trafiği ve dolayısıyla otopark sorunu artacaktır. Projede bu sorunlara Yat Limanı içinde çözüm düşünülmemiştir. Yat Limanı önünden geçen ana arter zaten çok dardır ve topoğrafya gereği genişleme imkanı yoktur. Mecburen yol kenarına park edecek araçlar trafiği iyice boğacaktır.”

SİT ALANI SORUNU

Planlama alanının bitişiğinde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı bulunduğu belirtilen açıklamada, “SİT alanlarının imar planlarına konu edilmesi ve/veya herhangi bir inşaat faaliyeti yapılması kanunen mümkün değildir. Ancak firmanın sunumunda, SİT alanının yaya giriş alanı olarak kullanılmak istendiği görülmektedir. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisini bu planı reddetmeye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını ise bu planı iptal etmeye davet ediyoruz” denildi.