Kastamonu’da çıkan yangında 10 ev yandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, 10 ev kullanılamaz hale geldi.

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Araç ilçesi Tavşanlı köyü Sarmaşık Mahallesi’nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın diğer evlere de sıçradı.

İhbar üzerine köye, Kastamonu Belediyesi, Araç ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında 10 ev yandı.

Vali Meftun Dallı köyde incelemelerde bulundu. Vali Dallı, gazetecilere yangında 10 ev ve 3 ahırın zarar gördüğünü söyledi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Evlerde 13 ailenin kaldığını dile getiren Vali Dallı, “Bunlardan dört tanesi sürekli burada oturan ailelerimiz. Diğerleri dışarıdan yazları gelen ailelerimiz. Şükürler olsun ki tabii en büyük tesellimiz can kaybımız yok. Herhangi bir hayvan telefi de yok. Vatandaşlarımız onları kurtarmış. Burası genel afet kapsamında değerlendirilecek. Vatandaşlarımıza konut yapımı için devletimizin yardımları söz konusu olacak.” dedi.

Vatandaşların barınması için gerekli desteğin sağlanacağını ifade eden Dallı, “Vatandaşlarımızın barınması için gerekli ihtiyaçlarını karşılayacağız. Hayvanları için de hayvan çadırlarının temini amacıyla elimizden geleni yapacağız. Dediğimiz gibi en büyük tesellimiz cana gelen bir zararın olmaması.” diye konuştu.

Yangının kontrol altına alındığını belirten Dallı, “Tabii şu an itibariyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarını arkadaşlarımız devam ediyorlar. Şükür ormana falan da bir sirayet olmaması da güzel bir şey.” ifadelerini kullandı. (AA)