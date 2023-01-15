Katliamın ardından tahliye kararına tepki: Adalet istiyoruz

Konya'daki hayvan barınağında kürekle vurdukları köpeği katlettikleri gerekçesiyle yargılanan 2 görevli tahliye edilmişti. Türkiye’nin dört bir yanından Konya’ya gelen hayvanseverler gerçekleştirdikleri eylemle tahliye kararına tepki gösterdi, “Adalet istiyoruz” dedi.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Konya'nın Meram ilçesi Sefaköy Mahallesi'nde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeği katlettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu. Görüntülerin yayınlanmasından sonra gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmıştı.

2 GÖREVLİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

2 Ocak tarihinde hakim karşısına çıkan ve haklarında 6’şar yıla kadar hapis cezası istenen sağlık teknisyeni Murat B. ile hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Ç.’nin tahliyesine karar verilmişti.

KONYA’DA TOPLANAN HAYVANSEVERLER EYLEM YAPTI

Türkiye'nin birçok kentinden Konya'ya gelen hayvanseverler mahkeme heyetinin kararına tepki gösterdi. Selçuklu ilçesindeki Uğurlu Pazar Yeri'nde toplanan hayvanseverler ellerinde taşıdıkları dövizlerle sık sık “Sokak hayvanları sahipsiz değildir', “Barınaklar ölüm kampı”, “Adalet istiyoruz” sloganları attı.

“YIKILMASI GEREKEN EN BÜYÜK KALE KONYA’DIR”

Parti Koruyucuları'nın resmi sosyal medya hesabından eylemle ilgili açıklama yapıldı. Sokak hayvanlarının hakları için verilen mücadelede yıkılması gereken ilk yerin Konya olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Bunun hesabını emin olun Konyalılar soracak! Bizler kürekle değil yürekle gelmiş vicdanlı insanlarız!

*Terör örgütü değiliz, hak arıyoruz. Masumların hakkını arıyoruz! O kürek elbet bir gün hak çalanların kafasına da inecektir! Biz direneceğiz. Doğru adres Konya demiştik. Bu nedenle bugün adalet için Konya’dayız.

*Sokak hayvanlarının hakları için verdiğimiz mücadelede yıkılması gereken ilk ve en büyük kale Konya'dır. Konya bu misafirperverliği hayvan severler ve Türkiye unutmayacak. Bu ülkede onların halkını savunacak milyonlarca insan var!

Ve bugün Konya'da o kanlı küreğin hesabını sormaya geldi insanlar. Adalet istiyoruz.

İlginizi Çekebilir Hayvanseverler Ankara'da miting düzenledi