Kavga ettikleri arkadaşlarını otomobilden attılar

Ankara'da birlikte alkol alan 4 arkadaştan üçü kavga ettikleri arkadaşları D.E.'yi darp edip, otomobilden attı.

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Keçiören ilçesinde dün akşam saatlerinde D.E., otomobilde birlikte alkol aldığı arkadaşlarına küfür etmeye başladı.

Bunun üzerine arkadaşları O.E., A.K. ve E.Ç., D.E.’yi otomobilde darbederek dışarı attı. Yaralanan D.E., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

D.E., aşırı alkolün etkisiyle arkadaşları ile küfürleştiğini, bu nedenle kavga çıktığını ve E.Ç.’nin kendisini darp edip, aracın arka koltuğundan dışarıya attığını söyledi.

3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. (DHA)