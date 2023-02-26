Kavga ettikleri kişinin eşyalarını sokağa atıp yaktılar

Diyarbakır'da bir grup, önceki gün kavga ettikleri kıraathane sahibinin işyerindeki eşyalarını sokağa çıkartarak ateşe verdi.

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Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 79’uncu sokakta bulunan kıraathane önünde meydana geldi.

İddiaya göre dün gece saatlerinde ismi öğrenilemeyen işyeri sahibi ile bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

EŞYAYI ATEŞE VERDİLER

Tartışma kısa sürede büyüyünce taraflar sopa ve sandalyelerle birbirlerine saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavganın ardından bugün akşam saatlerinde 2 otomobille işyerinin önüne gelen grup, kapalı olan işyerinin kepenklerini kırarak, içerideki masa, sandalye ve koltukları sokağa çıkardı. Grup daha sonra eşyayı ateşe verdi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken, polis ekipleri de güvenlik şeridi çekerek yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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