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Kavgada silahlar çekildi: 1 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Kavgada silahlar çekildi: 1 ölü, 4 yaralı

Yenişehir ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirlerine tabancalarla açtığı ateş sonucu Fırat Güzel, Süleyman Y., Habip P., Sercan T. ve Serhat T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan kontrolde Fırat Güzel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Fırat Güzel’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Hastanede tedavisi süren yaralılardan H.P.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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