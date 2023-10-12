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Kavgada silahlar çekildi: 3 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi silahla, bir kişi darbedilerek yaralandı.

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Kavgada silahlar çekildi: 3 yaralı

Hatay’da Büyükdere Mahallesi’nde araçla gezen S.T ve D.Y, S.T’nin kardeşi A.T ile karşılaştı.

D.Y, husumetli olduğu öne sürülen A.T. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T. ile D.Y. birbirlerine tabancayla ateş etti. D.Y. ağır yaralanırken A.T. ayağından vuruldu.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralı A.T, daha sonra D.Y. ile gezen kardeşi S.T’yi sopayla darbetti.

Yaralanan 3 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (AA)

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