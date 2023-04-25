Kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 8’i tutuklandı
Şanlıurfa'da 4 kişinin yaralandığı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atatürk Bulvarı’nda iki gün önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan, 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)