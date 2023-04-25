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Kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 8’i tutuklandı

Şanlıurfa'da 4 kişinin yaralandığı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı.

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Kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 8’i tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atatürk Bulvarı’nda iki gün önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan, 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

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