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Kavgaya müdahale eden polis yaralandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru silahla yaralandı.

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Kavgaya müdahale eden polis yaralandı

Şehreküstü Ulucanlar Mahallesi’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bölgede görev yapan polis memuru C.U. olaya müdahale etmek istedi.

Kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunla yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis memuru C.U’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın ardından polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

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