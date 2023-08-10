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Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak öldürüldü

Bartın'da husumetli iki kişi arasındaki bıçaklı kavgayı ayırmak isterken yarlanan Emre Y. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak öldürüldü

Bartın Kozcağız beldesinde gece saatlerinde aralarında husumet bulunduğu belirtilen Harun A. (22) ile H.A. (25) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü görerek ikiliyi ayırmak için araya giren Emre Y. (20), bıçakla yaralandı.

Ambulansla ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Harun A., jandarma ekiplerince yakalandı.

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