Kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi öldürdü
Adana'da 19 yaşındaki Kadri Aslan, sosyal medya üzerinden küfürleştiği Furkan Nuri Ç.'yi ayağından vurdu. Kavgayı ayırmaya çalışan Halit Yakacı ise rastgele açılan ateş sonucu öldü.
Olay, Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Kadri Aslan (19), aralarında husumet bulunan Furkan Nuri Ç. (23) ile sosyal medya üzerinden küfürleşip, buluşmak için sözleşti. Aslan, ruhsatsız tabancasıyla Furkan Nuri Ç.’nin yaşadığı sokağa gitti. Burada çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce Aslan, tabancayla Furkan Nuri Ç.’yi ayağından vurdu.
Gürültü üzerine sokağa çıkan Halit Yakacı, kavgayı ayırmak istedi. Koşarak olay yerinden uzaklaşan Aslan, rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, Yakacı’nın göğsüne isabet etti. 61 yaşındaki Yakacı kaldırıldığı hastanede öldü. Polis, Kadri Aslan’ı akrabasının evinde yakaladı. Olayda kullandığı tabanca ise otoyol kenarına atılmış halde bulundu.
“Kavgayı ayırmaya çalışan amcayı vurduğumu bilmiyordum. Kaçarken rastgele ateş açtım. Pişmanım” diyen cinayet zanlısı tutuklandı. (DHA)