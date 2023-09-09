Kavşağa hızlı girince ölümden döndüler
Muğla’nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıkıp 'DUR' levhasına çarparak durabildi. Aynı anda kavşakta düzenleme çalışması yapan karayolları işçileri sağa sola kaçışarak yaralanmaktan son anda kurtuldu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinden Ankara'ya dönen ailenin bulunduğu S.S. yönitimindeki 06 BUB 683 plakalı otomobil Bodrum- Milas Karayolu Torba Mahallesi Kaynar Kavşağı'na geldiğinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak kavşaktaki refüje çarpıp, ‘DUR’ levhasına çarparak durabildi.
İŞÇİLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Aynı anda kavşak düzenlemesi yapan karayolları işçileri ellerindeki kazma ve kürekleri bırakarak sağa sola kaçıp kendilerini kazadan zor kurtardılar. İşçilerden Mehmet Bayram, “Kavşakta kazma küreklerle düzenleme çalışması yapıyorduk, 6-7 kişiydik, önce fren sesi ardından gürültü duyduk, arabanın hızla orta refüje çıktığını görünce sağa sola kaçıştık, hala korkudan elimiz ayağımız titriyor, şans eseri yaralanan olmadı” dedi.
KADIN YOLCU GÖZYAŞLARIN TUTAMADI
4 kişilik ailede bulunan kadın yolcu ise kaza sonrası büyük şok yaşadı. Gözyaşların tutamayan kadın yolcu kaza ile ilgili yakınlarına telefonla bilgi verdi. Kazada iki kişi hafif yaralandı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.