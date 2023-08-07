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Kavşakta çarpıştılar: 10 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki kavşakta taksinin otomobile çarptığı kazada 10 kişi yaralandı.

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Kavşakta çarpıştılar: 10 yaralı

Zonguldak’ta gerçekleşen kaza, gece saatlerinde Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı Açık Çarşı Kavşağı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, kavşaktan dönüş yapan Atılgan D. (21) idaresindeki 67 ED 030 plakalı otomobile, aynı istikametten gelen Dursun Ege E. (20) idaresindeki 67 T 5053 plakalı taksi çarptı.

Kazada 2 sürücü, 2 taksi yolcusu ve otomobildeki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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