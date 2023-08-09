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Kaybolan çocuk akarsuda ölü bulundu

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kaybolan çocuk, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince akarsuda ölü bulundu.

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Kaybolan çocuk akarsuda ölü bulundu

Erzurum’un Karaçoban ilçesi Erhanlar Mahallesi’nde kayıp ihbarı yapılan 15 yaşındaki Kadir B. için jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Çalışmaları genişleten ekipler, bölgedeki Kocasu Çayı’nda arama yapılması için AFAD’a bağlı dalgıçlardan destek istedi.

Akarsuya giren 4 dalgıç, gece saatlerinde çocuğun cenazesine ulaştı. (AA)

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