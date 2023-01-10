Kaybolan emekli bekçi ölü bulundu
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde geçen günü evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan emekli bekçi Tevfik Er, bir gün sonra ölü bulundu. Erin şüpheli görülen ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesinde oturan Tevfik Er, pazar günü otomobiliyle evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Tevfik Ere ulaşamayınca Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu.
Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı aramalarda Tevfik Er, Salihler Mahallesinde, otomobiline 10 metre mesafede ağaç kesme motorunun yanında ölü bulundu.
Yapılan incelemenin ardından Tevfik Erin cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin morguna kaldırıldı. Şüpheli görülen emekli bekçi Tevfik Erin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)