Kayınvalidesini öldürüp eski eşi ve gelinini yaralayan sanığa müebbet hapis

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde silahla eski kayınvalidesini öldürüp, eski eşi ve gelinini yaralayan sanık, müebbet hapis ile ayrıca 28 yıl hapis ve 900 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık M.B ile müşteki ve taraf avukatları katıldı.

M.B, savunmasında, kimseyi öldürme ve yaralama kastı ile hareket etmediğini ileri sürdü.

Boşandığı eşinin evinde kalan kızını görmeye gittiğini ve bu sırada olayların yaşandığını iddia eden M.B, pişman olduğunu belirterek mahkeme heyetinden beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık hakkında tasarlayarak öldürme, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından müebbet hapis cezası ile cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından açıkladığı kararında, sanık M.B’yi eski kayınvalidesi Ayşe B’ye karşı eylemine yönelik kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığa ayrıca eski eşi Y.B ile gelinleri B.B’nin yaralanmasına ilişkin “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan toplamda 28 yıl hapis ile 900 lira adli para cezası verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Lüleburgaz ilçesinde çalıştığı oto yıkamaya bırakılan müşterinin otomobilini alan sanık M.B, eski eşinin yaşadığı Babaeski ilçesindeki evine giderek eski kayınvalidesi Ayşe B, eski eşi Y.B ve gelinleri B.B’ye silahla ateş ederek olay yerinden kaçmıştı.

Olayda eski kayınvalide hayatını kaybederken, eski eş ve gelin yaralanmıştı.

Sanık M.B ise olayın ardından bir gecelik kiraladığı evde saklandığı sırada babası tarafından yapılan ihbar sonucu gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. (AA)