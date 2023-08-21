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Kayıp adamın cansız bedeni bulundu

Tokat'ta bir süredir kendisinden haber alınamayan kişinin sulama göletinde cansız bedenine ulaşıldı.

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Kayıp adamın cansız bedeni bulundu

Tokat’ta merkeze bağlı Ulaş köyünde, sabah evden ayrılan evli ve 3 çocuk babası Bilal Çağlar’dan (67) gün içinde haber alamayan yakınları, 112 Acil Servisi arayarak yardım talebinde bulundu.

Jandarma ekipleri ve yakınlarının araması sonucu köydeki sulama göletinin kenarında Çağlar’ın kıyafetlerine ulaşıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yerine AFAD’a bağlı Su Altı Arama Timleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gölette yaklaşık bir saat süren arama çalışmaları sonucunda AFAD ekipleri tarafından Çağlar’ın cansız bedeni bulundu.

Sudan çıkarılan Çağlar’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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