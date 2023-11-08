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Kayıp kadın, bazanın altında ölü bulundu

Çankırı'da kendisinden haber alınamayan kadın, evindeki bazanın altında ölü bulundu. 43 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili eşi de dahil 4 kişi gözaltına alındı.

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Kayıp kadın, bazanın altında ölü bulundu

Çankırı’nın Fatih Mahallesi’nde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi A.D.’den 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, kadının evini ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Arama köpeği ve dron ile de bölgede arama yapıldı.

Evin içinde yapılan aramada, A.D. bazanın altında ölü olarak bulundu.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

EŞİ DE GÖZALTINDA

Olayla ilgili aralarında kadının eşinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. (AA)

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