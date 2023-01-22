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Kayıp olarak aranıyordu, ağacın altında uyurken bulundu

Bartın'da hakkında kayıp ihbarı yapılan Yaşar Dönmez (73), 16 saat sonra, evine 5 kilometre uzaklıktaki bir ağacın altında yatarken bulundu.

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Kayıp olarak aranıyordu, ağacın altında uyurken bulundu

Hayvanlarını otlatmak için dün akşam Eyüpoğlu köyündeki ormana giden Yaşar Dönmez, bir daha geri dönmedi.

Dönmez ailesinin ihbarı ile köye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışmaları başlatıldı; jandarma iz takip köpeği ‘Pati’ de destek oldu.

AĞACIN ALTINDA YATARKEN BULUNDU

16 saat süren aramalar sonucu Dönmez, evine 5 kilometre uzaklıktaki bir ağacın altında yatarken bulundu. Durumu iyi olduğu görülen Dönmez, sağlık ekiplerince kontrol amacıyla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (DHA)

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