Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
Çorum'da gölete giren 83 yaşındaki İbrahim Soylu (83) hayatını kaybetti. Soylu hakkında ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu.
Çorum’da Merkeze bağlı Evciyeniakışla köyünde oturan İbrahim Soylu’dan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan arama çalışmaları sırasında Evciyenikışla Göleti kenarında Soylu’nun kıyafetleri bulundu.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Bunun üzerine AFAD ekiplerince gölette yapılan çalışmada Soylu’nun cansız bedenine ulaşıldı. İbrahim Soylunun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi hastane morga kaldırıldı. (DHA)