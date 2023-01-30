Kayseri’de 5 kişinin yaralandığı kavgada şarkıcı Metin Işık, eşi ve oğluna müebbet istemi

Kayseri'de, komşu iki grup arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından tutuklandıktan sonra adli kontrolle tahliye edilen şarkıcı Metin Işık ve tutuksuz eşi Gülbahar Işık ile tutuklu oğlu Mustafa Işık hakkında müebbet istemiyle iddianame hazırlandı.

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Olay, geçen yıl 15 Ağustos akşamı, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi. Şarkıcı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık ile husumetli oldukları aynı mahallede oturan grup arasında tartışma çıktı. Bu sırada Metin Işık ile oğlunun bulunduğu noktadan pompalı tüfekle gruba ateş açıldı.

Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği Naile D., Yusuf Memduh S., Sema A., Kader S. ve Emine A. yaralandı. Olay sonrası şarkıcı Metin Işık ile eşi Gülbahar Işık ve oğlu Mustafa Işık gözaltına alındı.

Metin Işık ve oğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; Gülbahar Işık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık aşamasında tutukluluk incelemesi yapılan Metin Işık da eylül ayında tahliye edildi.

Öte yandan olay yerinde 2 tüfeğin bulunduğu, silahlardan 1’ini Metin Işık’ın kolluk güçlerine kendisinin teslim ettiği belirtildi.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Metin Işık, oğlu ve eşi hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 4üncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede tutuklu Mustafa Işık hakkında kasten öldürmeye teşebbüs etme suçundan müebbet, ‘silahla yaralama suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, mala zarar verme suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Metin Işık hakkında ise kasten öldürmeye azmettirme suçundan müebbet, silahla kasten yaralamaya azmettirme suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, silahla tehdit suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Gülbahar Işık için de ‘kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan müebbet istendi.

“BİZİ TAHRİK EDİYORLARDI”

Metin Işık’ın, iddianamede yer alan ifadesinde, “Uyuşturucu kullanıyorlardı. Bizi tahrik ediyorlardı. Gelinim ve kız çocuğum var. Bu yüzden rahatsız olduğumuzu söyleyip, uyardım. ‘Kimse bizi engelleyemez’ dediler. Oğlum da bu lafı duyunca tüfekle 3-4 el ateş etti. Ben ateş etmesin, diye tüfeği tuttum. Ben ateş etmedim” dediği öğrenildi.

Mustafa Işık’ın ise “Korkutmak amacıyla yere doğru ateş ettim. Bana, anneme ve babama küfrettikleri için tahrik oldum. Babam ‘Vur oğlum, içeride ben sana bakarım’ demedi” dediği belirtildi. DHA