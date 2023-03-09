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Kayseri’de ağır hasarlı 5 katlı bina boşaltıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki 5 katlı bina, güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Yayınlanma: 19:23 - 09 Mart 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin hissedildiği Kayseri’de, Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi’ndeki 5 katlı Papatya Apartmanı da hasar gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından incelenen bina için ‘ağır hasarlı’ raporu verildi.

10 daireden oluşan bina, güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenen ve güvenlik şeridi çekilen bina, daha sonra yıkılacak. (DHA)

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