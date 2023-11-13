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Kayseri’de esrarengiz kadın cinayeti

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu.

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Kayseri’de esrarengiz kadın cinayeti

Kayseri’de S.A.S, hayvanlarını otlattıktan sonra Gesi Mahallesi Yüksel Çavuşoğlu Caddesi’ndeki müstakil evine döndüğünde 51 yaşındaki eşi H.S’nin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAFASINA SERT BİR CİSİMLE VURULMUŞ

Yapılan ilk kontrolde H.S’nin kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken jandarma ekipleri, hırsızlık ihtimali üzerinde duruyor. (AA)

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