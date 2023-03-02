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Kayseri’de hırsızlıktan 39 yıl ceza alan firari kadın, yatağın arkasında saklanırken yakalandı

Kayseri'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 39 yıl hapis cezası bulunan S.Y. (29) isimli kadın, yatak odasındaki yatağın arkasında saklanırken polis ekiplerince yakalandı.

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Kayseri’de hırsızlıktan 39 yıl ceza alan firari kadın, yatağın arkasında saklanırken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘hırsızlık’ suçundan hakkında kesinleşmiş 39 yıl hapis cezası bulunan S.Y. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda hükümlünün Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi’nde olduğu belirlendi. Hükümlü kadın, adresine düzenlenen operasyonda, yatak odasındaki yatağın arkasına saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (DHA)

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