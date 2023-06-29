Kayseri’de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Kayseri’de A.K.’nın kullandığı tarım işçileri ile ailelerini taşıyan minibüs, Kayseri-Sivas kara yolu Yeşilyurt Mahallesi kavşağında, M.A. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile minibüsteki 13 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan F.K., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı. (AA)