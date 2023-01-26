Kayseri’de oğlunun katilinin ağabeyini öldüren sanık: Bana parmak salladı

Kayseri'de, oğlu Yusuf Eren Bayrak'ı (17) öldüren Harun Kocaman'ın (17) ağabeyi Hamza Kocaman'ı (25) pompalı tüfekle vurarak öldürmek suçundan müebbet istemiyle yargılanan Bülent Bayrak, "Olay günü Hamza ile göz göze geldik. Bana el hareketi yaptı, parmak salladı. 'Hepinizi birden geberteceğim' diye bağırdı. İçim yandı" dedi.

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Olay, geçen yıl 4 Eylül’de, Melikgazi ilçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi’nde meydana geldi. Bülent Bayrak, 17 Ağustos’ta oğlu Yusuf Eren Bayrak’ı bıçaklayarak öldüren Harun Kocaman’ın ağabeyi Hamza Kocaman’ın kullandığı otomobilin önünü kesti.

Bülent Bayrak, yanında getirdiği pompalı tüfekle araçtaki Hamza Kocaman’a ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, saçmaların isabet ettiği Kocaman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Bayrak ile kendisine yardım ettiği tespit edilen A.Y., M.Y. ve Y.E.B. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, 4 sanık hakkında, ‘tasarlayarak ve kan gütme saikiyle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Ölen Hamza Kocaman’ın yakınları duruşmaya katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu.

“İÇİM YANDI”

İddianamedeki ifadesini tekrar eden Bülent Bayrak, şu ifadeleri kullandı:

* “Hamza’yı ben öldürdüm. Olaydan 17 gün önce evladımı öldürdüler. Adalete güvendim. Allah’a havale ettim. İnternetten sürekli tehdit içerikli paylaşımlar yapıyordu. Canım sıkıldı. Psikolojim bozuldu.

* Olay günü Hamza ile göz göze geldik. Bana el hareketi yaptı, parmak salladı. ‘Hepinizi birden geberteceğim’ diye bağırdı. İçim yandı. Olay bu yüzden meydana geldi.

* Silahı ayağına doğru tuttum, maktül tekme atınca ateş aldı. Diğerlerinin hiçbir suçu yoktur. Olayı planlayıp programlamadım. Ne takip ne kan davası var.

* Işıklarda tesadüfen gördüğümde bana el sallayıp ‘diğer oğlunu da öldüreceğim’ deyince şoka girdim. Diğerleri de ben de rahmetliyi tanımazdık.

* Ben ‘diğer oğlunu öldüreceğim’ deyince orada tanıdım. Bir oğlumu 17 yaşında öldürdüler. Korktum. Suçsuz insanlar yanmasın.”

Diğer 3 sanık da duruşmadaki ifadelerinde olayla ilgilerinin olmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)