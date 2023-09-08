Kayseri’de sosyal medya tuzağı: Zorla senet imzalattırdılar
Kayseri'de, sosyal medyada tanıştığı kişileri evine davet eden bir kadın ve beraberindeki üç kişi, eve davet edilen kişileri darbederek 'Namus' adı altında zorla senet imzalattırdı. 4 şüpheli tutuklandı.
Kayseri’de, iddiaya göre, S.D. isimli kadın, sosyal medyadan tanıştığı kişileri alkol almak için evine davet etti. Evine farklı tarihlerde gelen kişiler, bir süre oturduktan sonra içeri giren T.A. (23), Y.L. (20) ve D.A. (22) tarafından darbedilerek, ‘namus’ adı altında zorla senet imzalattırıldı.
Mağdurların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan 1’i kadın 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)